اعتراف أمريكي.. قوات خاصة حاولت التسلل إلى غزة لتحرير الرهائن وهذا كان مصيرها

وطنا اليوم:كشف مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أنه جرت تصفية مفرزة من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية في قطاع غزة، حاولت استطلاع مكان الرهائن.

وقال ماكغريغور: “على مدى الـ 24 ساعة الماضية أو نحو ذلك، ذهب بعض من قواتنا الخاصة (الأمريكية) والإسرائيلية إلى قطاع غزة للاستطلاع وتحديد السبل الممكنة لتحرير الرهائن، وتم إطلاق النار عليهم وتحويلهم إلى أشلاء”.

وأضاف الخبير أنه ليس فقط لا يستطيع تصور انتصار إسرائيلي بشكل أو بآخر، بل يعتبر الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة نفسها بسبب خطر الحرب مع إيران.

ووفقا لماكغريغور، فإن القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى “أضعف نقطة” لها في التاريخ الحديث، وبالتالي فإن البلاد ليست مستعدة للتورط أكثر في صراع واسع النطاق.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في إسرائيل لبحث مسائل “التخطيط”.

الى ذلك قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: يجب القول بكل صراحة، حماس هي من تدير المشهد الأن.

وتابعت الصحيفة أن كل خطوة تقوم بها حماس مدروسة و تجري وفق ما خططت له، من الضغط على “الإسرائيليين” في قضية الأسرى، إلى إطلاق الصواريخ المدروس وإبقاء المدن في حالة توتر

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران ساعدت حركة حماس قبل الحرب في التدريب وتقديم الأسلحة.

وأضاف المتحدث -خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب- أن إيران ما زالت تساعد حماس عن طريق الاستخبارات والتحريض، حسب تعبيره.