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انتهاء أعمال توسعة طريق رم- الديسة بالعقبة

25 أكتوبر 2023
انتهاء أعمال توسعة طريق رم- الديسة بالعقبة

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل في المرحلة الثانية من مشروع توسعة طريق وادي رم-الديسة في محافظة العقبة.
واشتمل المشروع بمرحلتيه على أعمال توسعة للطريق بكلا الاتجاهين وبطول ٣ كلم من اعمال فرشيات الاساس وطبقة اسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية و الهندسية بالاضافة الى اعمال السلامة المرورية.
وقدم تمويل المشروع من مخصصات موازنة مجلس محافظة العقبة “اللامركزية”.
يذكر بأن الطريق يعتبر من الطرق السياحية المهمه لزوار وادي رم والديسة بالاضافة الى مستخدمي الطريق المتجهين الى مركز حدود المدورة الذي يربط الأردن مع المملكة العربية السعودية


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