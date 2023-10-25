صندوق النقد: الحرب تؤثر على اقتصادات الأردن ومصر ولبنان

وطنا اليوم:قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع تؤثر على اقتصادات الأردن ومصر ولبنان.

وأضافت غورغييفا أمام منتدى للاستثمار في السعودية، اليوم الأربعاء، “إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل”.

وجاءت تصريحات غورغييفا غداة تحذير قادة في قطاع المصارف الدولي من أن الحرب على غزة قد توجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي.

وقالت “ما نراه هو المزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق”.

وأضافت “لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح”.

وتابعت “سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان. تكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع. مخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساسا الكثير”.