بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

صندوق النقد: الحرب تؤثر على اقتصادات الأردن ومصر ولبنان

25 أكتوبر 2023
صندوق النقد: الحرب تؤثر على اقتصادات الأردن ومصر ولبنان

وطنا اليوم:قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع تؤثر على اقتصادات الأردن ومصر ولبنان.
وأضافت غورغييفا أمام منتدى للاستثمار في السعودية، اليوم الأربعاء، “إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل”.
وجاءت تصريحات غورغييفا غداة تحذير قادة في قطاع المصارف الدولي من أن الحرب على غزة قد توجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي.
وقالت “ما نراه هو المزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق”.
وأضافت “لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح”.
وتابعت “سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان. تكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع. مخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساسا الكثير”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

20:49

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

20:36

رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني.. «لا تتركونا وحدنا غزة تباد»

20:24

عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

20:08

مجموعة العمل المالي (FATF) تعلن رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية

19:50

عاجل – اسرائيل تريد التغطية على جرائمها وتقطع الانترنت والاتصالات عن غزة

19:49

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023