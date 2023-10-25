البريد الأردني يبدأ باستقبال شحن زيت الزيتون إلى دول العالم

وطنا اليوم:أعلن البريد الأردني عن تقديم خدمته الموسمية الخاصة بشحن “تنكات” زيت الزيتون للموسم الحالي من الأردن الى أي دولة من دول العالم، من خلال المكاتب البريدية المنتشرة في أنحاء المملكة اعتبارا من أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان لشركة البريد، الأربعاء، فان “التنكات” يجب أن تكون معدنية حديدية ومحكمة الإغلاق حيث سيقوم فريق مختص بعد استلامها بتغليف “التنكات” بصندوق خشبي مخصص لغايات الشحن ما يوفر لها الحماية الكاملة، لإيصالها بأعلى معايير الجودة.

وأضاف البيان أن الاسعار للدول العربية كافة 90. 99 دينار، وللولايات المتحدة وكندا والدول الأخرى 130 دينارا، حيث تشمل هذه الأسعار الضريبة العامة على المبيعات وأجور الصندوق الخشبي والتأمين على “التنكة”.

هذه الخدمة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل أطلقها البريد الأردني في العام 2007 من أجل التسهيل على المواطنين نقل ما يريدون من ممتلكات مثل الأثاث أو المنتوجات الزراعية الى داخل المملكة وخارجها