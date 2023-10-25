“يديعوت أحرونوت”: نتنياهو لن يبقى في منصبه بعد الحرب

وطنا اليوم – نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وزير إسرائيلي لم تكشف اسمه قوله، مساء الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يتمكن من البقاء في منصبه بعد انتهاء الحرب مع المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة “حماس”.

ووفق الصحيفة، قال الوزير إن “وزراء (حزب) الليكود (بقيادة نتنياهو) يتحدثون في غرف مغلقة أن رئيس الوزراء لن يتمكن من البقاء في منصبه بعد الحرب، وأن الحكومة بتركيبتها الحالية لن تتمكن من البقاء”. ووفقا للوزير ذاته: “حتى اليوم يخشى الوزراء إظهار وجوههم علانية، ويخافون من الغضب العام، بما في ذلك من أعضاء الليكود وأنصار نتنياهو”. ويقود نتنياهو منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022 حكومة من أقصى اليمين الديني المتطرف، وصفها إعلام عبري بأنها “الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل”. ويواجه نتنياهو تراجعاً كبيراً في شعبيته منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وامتناعه عن إعلان مسؤوليته عن الهجوم المفاجئ لحركة “حماس”، رغم إعلان وزراء وقادة الأجهزة الأمنية أن المسؤولية على الهجوم تقع على عاتقهم.