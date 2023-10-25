المجالي: ما فعلته المقاومة يوم 7 أكتوبر معجزة عسكرية

وطنا اليوم:قال عضو مجلس الأعيان حسين هزاع المجالي، الثلاثاء، إن الساعات الأولى للعملية التي قامت بها حركة حماس في الداخل المحتل يوم 7 أكتوبر كانت بطولية وفاجأت الاحتلال والعالم خاصة من الناحية العسكرية، واصفا إياها بـ”المعجزة العسكرية”.

وأضاف، أن الحرب بدأت فعليا منذ 7 أكتوبر والدخول البري لقوات الاحتلال متوقعا لدى المقاومة، وما يؤخره هو الشرخ الكبير بين القيادة السياسية والعسكرية في الداخل المحتل.

ولفت إلى أن الدخول برا للقطاع يترتب عليه مواجهة مباشرة مع المقاومة على الأرض، مما يحيد سلاح الجو والمدفعية، إضافة للقصف البحري لدى الاحتلال.

وأوضح أن العالم يتعامل بازدواجية معايير، وما يحدث في أوكرانيا ليس أقل أهمية مما يحصل في غزة، مبينا أن ما يحدث هو استهداف للفلسطينيين والعرب والمسلمين.

وحول الوقفات التي تنظم في جميع المحافظات نصرة لفلسطين أكد، أن الجبهة الداخلية يجب أن تكون متراصة ولا يستطيع أحد أن يزاود على الأردن في حب فلسطين.

وأضاف أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور ولكن ليس على حساب الأردن، مبينا أن ما حدث من إساءة لرجال الأمن العام خلال المظاهرات مرفوض بشكل قاطع