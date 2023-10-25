لتغطيتها المنحازة للاحتلال .. صحفيان يعلنان استقالتهما من BBC

وطنا اليوم:قرر صحفيان الاستقالة من عملهما في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” احتجاجا على ما صوفاه بـ” التغطية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة.

وقال الصحفي اللبناني إبراهيم شمص: “اليوم، تقدمت بالاستقالة من بي بي سي عربي، احتجاجا على تغطية الحرب، ولا أحمل في قلبي الا الود للزملاء الكرام”.

ضمير مهني

والصحفي شمص هو الثاني في “بي بي سي” الذي يعلن استقالته، بسبب التغطية التي تتجاهل جرائم الاحتلال في غزة.

ولحق الصحفي شمص بزميله التونسي بسام بونني، الذي أعلن استقالته من هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بعد ساعات من ارتكاب الاحتلال مجزرة المستشفى المعمداني.

وقال بونني في تغريدة في حسابه على موقع “إكس”: “تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، لما يحتمه علي الضمير المهني”.

وأثارت هيئة الإذاعة البريطانية أثارت ردود فعل غاضبة، قبل يوم واحد من مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، بعد أن زعمت في تقريرنشرته حفر المقاومة الفلسطينية أنفاق للاستخدامات العسكرية أسفل المستشفيات