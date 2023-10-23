استطلاع رأي إسرائيلي: 66 بالمئة من اليهود يطالبون باستقالة نتنياهو

وطنا اليوم – أظهر استطلاع رأي عام أجرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن 66 بالمئة من شعب الاحتلال الإسرائيلي يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه جراء فشله في التصدي لهجوم المقاومة المباغت في السابع من الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة إن “75 بالمئة من الجمهور اليهودي يحمل نتنياهو المسؤولية الرئيسية عن فشل حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول. وأضافت أنه بموجب استطلاع رأي أجراه معهد “أغام” لصالح الصحيفة، فقد تبين أن “66 بالمئة من اليهود يرون أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه بعد الحرب، مقابل 18 بالمئة أجابوا بـ لا”، مشيرة إلى أن 1442 مستوطنا تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر، شاركوا في الاستطلاع.