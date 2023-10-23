ابوغزالة يكشف عن إصابته بسرطان الدم منذ 15 عاما

وطنا اليوم:كشف رجل الأعمال الأردني طلال ابوغزالة عن إصابته بمرض سرطان الدم منذ 15 عاما، فيما بقي محتفظا بالسر عن كل من هم حوله طيلة الفترة الماضية.

وقال ابوغزالة خلال استضافته في برنامج “شو القصة” عبر تلفزيون Ltv، إنه يكشف عن هذا السر للمرة الأولى في حياته بعد تردده.

وأضاف، “منذ 15 عاما وأنا مصاب بسرطان في الدم، ولم اسمح لأي إنسان أن يعرف ذلك حتى زوجته”، مشيرا إلى أنه عندما اجرى الفحص ابلغته الطبيبة بضرورة وجود أحد من ذويه معه عند ابلغه بالنتيجة إلا أنه رفض.

وبين أنه احتفظ بالسر لنفسه حتى لا يقلق من حوله ومنهم زوجته، قائلا: “هي ستقلق بينما انا لا، وضعت رأسي على المخدة ونمت”.

وأوضح أنه يتلقى العلاج بحبة دواء واحدة يأخذها كل ليلة، ولم تظهر علي أي اعراض وذلك لأنه قرر فعل ما يجب فعله، وقرر الانتصار على المرض.

وقال ابوغزالة، إنه وضع لنفسه نظاما غذائيا يعتمد على قلة الأكل، فعود معدته على أن تأكل وفق ما يريد هو، مشيرا إلى أنه يأكل من أي شيء لكنه لا يشبع فيتناول الطعام بكميات قليلة