تركيا تنفي الطلب من قيادات حماس مغادرة البلاد

وطنا اليوم:نفت السلطات التركية ما أوردته صحيفة المونيتور الأمريكية، الإثنين، حول طلب تركيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قيادات الحركة مغادرة أراضيها ، على خلفية احتفالهم ببدء عملية طوفان الأقصى.

وقال مصدر دبلوماسي تركي ان ‏ما نشرته صحيفة المونيتور الأمريكية، أنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وبحسب صحيفة المونيتور ، فان تركيا وعقب انتشار شريط يظهر هنية إلى جانب مجموعة من القيادات الحمساوية يؤدون صلاة الشكر على وقع بث الصور الأولى لعملية طوفان الأقصى ، قررت تحت ضغوط أميركية، إلى خفض مستوى علاقاتها مع حماس.

وزعمت الصحيفة ، فإن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تلقى طلبا من السلطات التركية بمغادرة أراضيها علما أنه تواجد في اسطنبول في يوم 7 أكتوبر الذي شهد انطلاق عملية طوفان الأقصى.

ووفقا للتقرير، فقد أعربت أنقرة أيضا عن غضبها من التصريحات التي أدلى بها نائب هنية صالح العاروري في مقابلة مع قناة الجزيرة في ذلك اليوم، والذي تفاخر خلاله بأن حماس أسرت عددًا كافيًا من الجنود الإسرائيليين لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم