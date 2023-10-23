بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تركيا تنفي الطلب من قيادات حماس مغادرة البلاد

منذ ساعة واحدة
تركيا تنفي الطلب من قيادات حماس مغادرة البلاد

وطنا اليوم:نفت السلطات التركية ما أوردته صحيفة المونيتور الأمريكية، الإثنين، حول طلب تركيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قيادات الحركة مغادرة أراضيها ، على خلفية احتفالهم ببدء عملية طوفان الأقصى.
وقال مصدر دبلوماسي تركي ان ‏ما نشرته صحيفة المونيتور الأمريكية، أنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.
وبحسب صحيفة المونيتور ، فان تركيا وعقب انتشار شريط يظهر هنية إلى جانب مجموعة من القيادات الحمساوية يؤدون صلاة الشكر على وقع بث الصور الأولى لعملية طوفان الأقصى ، قررت تحت ضغوط أميركية، إلى خفض مستوى علاقاتها مع حماس.
وزعمت الصحيفة ، فإن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تلقى طلبا من السلطات التركية بمغادرة أراضيها علما أنه تواجد في اسطنبول في يوم 7 أكتوبر الذي شهد انطلاق عملية طوفان الأقصى.
ووفقا للتقرير، فقد أعربت أنقرة أيضا عن غضبها من التصريحات التي أدلى بها نائب هنية صالح العاروري في مقابلة مع قناة الجزيرة في ذلك اليوم، والذي تفاخر خلاله بأن حماس أسرت عددًا كافيًا من الجنود الإسرائيليين لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:41

استطلاع رأي إسرائيلي: 66 بالمئة من اليهود يطالبون باستقالة نتنياهو

16:38

انهيار جديد للشيكل

16:29

ابوغزالة يكشف عن إصابته بسرطان الدم منذ 15 عاما

16:08

الغذاء والدواء تضبط 25 تنكة زيت زيتون مغشوش في الشونة الشمالية

15:50

الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

15:43

الوطن البديل … حقيقة الأطماع الصهيونية

15:28

عاجل.. كتائب القسام: أطلقنا طائرتي زواري استهدفتا السرب 107 بقاعدة حتسريم ومقر قيادة فرقة سيناء بقاعدة تسيلم

15:23

فيلادلفيا تعلن حاجتها الى تعيين سكرتيره‎

15:18

الحرس الثوري يهدد: سنطلق الصواريخ مباشرة نحو حيفا

15:09

كيف وصلت أسلحة كوريا الشمالية إلى حماس بغزة

14:58

وصول طائرة أمريكية تحمل معدات وعتادا عسكريا إلى إيلات

14:34

صحة غزة تطالب بالكشف عن طبيعة سلاح إسرائيلي أذاب جلد الجرحى

وفيات
وفيات الاثنين 23-10-2023وفيات الجمعة 20-10-2023وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023