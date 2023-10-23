الغذاء والدواء تضبط 25 تنكة زيت زيتون مغشوش في الشونة الشمالية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ضبطها 25 تنكة زيت زيتون مغشوش بمنطقة الشونة الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مدير مكتب مؤسسة الغذاء والدواء بالأغوار الشمالية المهندس أنس صوالحة، قوله إنه تم ضبط كمية الزيت المغشوش التي تزن نحو نصف طن، محملة بمركبة نقل بالشونة الشمالية.

وأضاف أن الفحوصات المخبرية لعينات الزيت المضبوط في مختبرات مؤسسة الغذاء لإقليم الشمال، أثبتت عدم صلاحية الزيت للاستهلاك البشري وخلطه بزيوت نباتية وأصباغ، مشيرا إلى أنه جرى إتلاف كامل الكمية المضبوطة حسب الأصول .

بدوره، بين متصرف لواء الأغوار الشمالية، الدكتور علي الحوامدة، أنه تم تحويل القضية للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مؤكدا عدم التهاون مع أية مخالفات تتصل بغذاء المواطنين والاشتراطات الصحية