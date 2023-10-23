الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي، الاثنين، سبل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.

وجرى تأكيد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك بشكل مستدام.

وحذر جلالة الملك من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ومن تبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم