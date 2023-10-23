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وصول طائرة أمريكية تحمل معدات وعتادا عسكريا إلى إيلات

منذ 3 ساعات
وصول طائرة أمريكية تحمل معدات وعتادا عسكريا إلى إيلات

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، إن طائرة نقل أمريكية تحمل معدات وعتادا عسكريا هبطت في مطار رامون قرب إيلات.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى قطاع غزة.
وقالت إن تأجيل الدخول البري إلى قطاع غزة جاء بطلب من واشنطن، لحين وصول قوات أمريكية إضافية.
وتوغل جيش الاحتلال ليلا في قطاع غزة لتصفية المقاومين والبحث عن الأسرى، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن هناك 222 أسيرا لدى حركة حماس في غزة من بينهم مواطنون أجانب.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها السابع عشر على التوالي.

طوفان الأقصى
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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