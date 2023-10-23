صحة غزة تطالب بالكشف عن طبيعة سلاح إسرائيلي أذاب جلد الجرحى

وطنا اليوم:خرجت 12 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة؛ جراء نقص الوقود والأدوية ومستلزمات العلاج، بحسب ما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أضعف منظومة الإسعاف بتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 57 من الكادر الصحي، وإصابة 100 آخرين، مطالبا أصحاب محطات الوقود وكافة الفلسطينيين ممن لديه أي كمية من السولار بالتوجه فورا للمستشفيات والتبرع بها لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وأوضح القدرة أن الطواقم الطبية تواجه إصابات بحروق شديدة وإذابة للجلد “لم تشاهده من قبل على أجساد الجرحى ويصعب التعامل معها” مطالبا المؤسسات الدولية بالكشف عن طبيعة السلاح الإسرائيلي المستخدم في إذابة جلد الجرحى وإحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل.

وتحدث عن وجود خطر داهم في المقام الأول المستشفيات والأقسام التي هي بحاجة إلى كهرباء لتشغيلها، والأجهزة المتعددة الموجودة في هذه المستشفيات التي بحاجة إلى تيار كهربائي قوي ومستمر من أجل تشغيلها؛ لأن الكهرباء المولدة من خلال مولدات عادية قد لا تعمل في بعض الأجهزة كأجهزة التصوير المقطعي.

وقال، إن المستشفيات مهددة بخطر التوقف وخصوصا أقسام العناية المكثفة، وأقسام الطوارئ التي تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين.

وأشار إلى أنّه لم يتبقَ سوى قسم واحد قيد العمل من أقسام الطوارئ الـ 14 في غزة.

وطالبت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت بفتح المعابر؛ لإخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج وإدخال الاحتياجات الطارئة