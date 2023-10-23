إرادة ملكية بتعيين الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من التاسع عشر من الشهر الحالي.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، للرفاعي خبرة 30 عاماً في إدارة مؤسسات التعليم العالي، وتدرج في الادارة من رئيس قسم الى عميد ونائب رئيس لمدة 8 سنوات في جامعتي الاميرة سمية للتكنولوجيا واليرموك ثم رئيس لجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا لمدة 8 سنوات.

ويعمل حاليا مستشارًا لسمو رئيس مجلس أمناء جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ورئيس هيئة المستشارين، وعضو فريق العمل الاستشاري الزمالي للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس التعليم العالي، وعضو مجلس التربية والتعليم.

وحصل الرفاعي عام 1993 على جائزة شومان لأفضل عالم عربي شاب في الرياضيات والاحصاء والحاسوب، وجائزة افضل مدرس في جامعة اونينيتونو الايطالية للتعلم عن بعد عام 2005.

وعمل رئيساً لمجلس ادارة محطة العلوم البحرية، ورئيساً لمجلس ادارة مركز التميز للمكتبات في الجامعات الاردنية، ورئيس تحرير المجلة الاردنية للرياضيات والاحصاء، ومثل للأردن في مجلس ادارة اتحاد الجامعات الاورومتوسطية (يونيمد)، وعضو مجلس ادارة برنامج فولبرايت الاميركي، والرئيس الفخري لجمعية الفيزياء الاردنية.

وساهم الرفاعي في الحصول على دعم خارجي للعديد من المشاريع المشتركة مع الإتحاد الاوروبي ، وله ما يزيد على 60 بحثًا معظمها منشور في مجلات عالمية متخصصة وشارك في تأليف 8 كتب في مجال تخصصه، وحاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة ولاية كولورادو الاميركية عام 1989.