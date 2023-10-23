الهيئة الخيرية الأردنية توزع طرودا غذائية في غزة

وطنا اليوم:بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، في تنفذ مشاريع توزيع طرود غذائية في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جمعيات ومنظمات دولية بالقطاع.

وفي وقت سابق بين أمين الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أنه تم إرسال طائرتين على متنها مساعدات طبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة كأولوية القطاع الصحي ، لافتا الى ان الأيام القادمة ستركز الهيئة على إرسال مساعدات غذائية وإغاثية مشيرا إلى الأعداد الكبيرة من الاشقاء في غزة النازحين وحاجتهم إلى خيام.

ونوه الى ان الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي – بنك الاتحاد، فرع الوحدات

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