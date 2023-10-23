بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة الزرقاء تقدم عشرات المنح للعاملين في المؤسسات الإعلامية

منذ ساعة واحدة
جامعة الزرقاء تقدم عشرات المنح للعاملين في المؤسسات الإعلامية

وطنا اليوم:إيماناً منها بأهمية دور الإعلام، وضرورة دعم العاملين في المؤسسات الإعلامية لتمكينهم من أداء دورهم المحوري في المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير الفرص التعليمية المناسبة، قدمت جامعة الزرقاء الخاصة عشرات المنح التعليمية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية.

وفي التفاصيل، فإن جامعة الزرقاء الخاصة قدمت عشر منح لأبناء العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وأربع منح لأبناء العاملين في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)؛ كمؤسستين لهما إسهامات كبيرة في المشهد الإعلامي الوطني، وتخريج الكفاءات الإعلامية والوطنية منذ عقود.

كما قدمت الجامعة خمس منح لنقابة الصحفيين الأردنيين تنسب النقابة أسماء الطلبة المبتعثين إليها، بالإضافة منحتين سابقتين للنقابة في كلية الزرقاء التقنية التابعة للجامعة، وكذلك إلى ثلاث منح لأبناء العاملين في قناة المملكة ومثلها لأبناء العاملين في قناة رؤيا الفضائية.

ويأتي تخصيص هذه المنح مواصلةً لسياسة الجامعة في دعم القطاعات والجهات الوطنية المختلفة والعاملين فيها، المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى تقديم منح وخصومات عديدة للمجتمع المحلي، وتوفير تخصصات مجانية للدراسة مثل: الفقه وأصوله وأصول الدين، ودعم الكثير من المبادرات الوطنية المحلية وأوجه العمل التطوعي وأعمال الخير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

صحة غزة تطالب بالكشف عن طبيعة سلاح إسرائيلي أذاب جلد الجرحى

14:27

شبكة زين أصبحت “غزّة” على هواتف الأردنيين

14:26

الجزيرة : مصدر في القسام يؤكد بأن القذائف المضادة للدروع تؤخر العملية البرية الإسرائيلية

13:57

إرادة ملكية بتعيين الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

13:52

الهيئة الخيرية الأردنية توزع طرودا غذائية في غزة

13:45

الموت يهدد آلاف الأطفال في غزة بسبب قطع الكهرباء والماء والدواء

13:20

خبير يتوقع انخفاض في اسعار المشتقات النفطية محلياً

12:35

إعلام الاحتلال يعترف.. الدخول إلى غزة لن يكون نزهة

12:26

محافظ العاصمة يوقف 70 شخصا شاركوا بأعمال شغب

12:21

نقل مركز صحي البترواي في الزرقاء إلى مبنى سكن التمريض القديم

12:11

بعد المواجهة الكلامية بينها وبين أفيخاي .. رسالة تهديد تصل أنغام عبر هاتفها الخاص

12:06

الغرب، وأكذوبة حُقوق الإنسان

وفيات
وفيات الاثنين 23-10-2023وفيات الجمعة 20-10-2023وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023