جامعة الزرقاء تقدم عشرات المنح للعاملين في المؤسسات الإعلامية

وطنا اليوم:إيماناً منها بأهمية دور الإعلام، وضرورة دعم العاملين في المؤسسات الإعلامية لتمكينهم من أداء دورهم المحوري في المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير الفرص التعليمية المناسبة، قدمت جامعة الزرقاء الخاصة عشرات المنح التعليمية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية.

وفي التفاصيل، فإن جامعة الزرقاء الخاصة قدمت عشر منح لأبناء العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وأربع منح لأبناء العاملين في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)؛ كمؤسستين لهما إسهامات كبيرة في المشهد الإعلامي الوطني، وتخريج الكفاءات الإعلامية والوطنية منذ عقود.

كما قدمت الجامعة خمس منح لنقابة الصحفيين الأردنيين تنسب النقابة أسماء الطلبة المبتعثين إليها، بالإضافة منحتين سابقتين للنقابة في كلية الزرقاء التقنية التابعة للجامعة، وكذلك إلى ثلاث منح لأبناء العاملين في قناة المملكة ومثلها لأبناء العاملين في قناة رؤيا الفضائية.

ويأتي تخصيص هذه المنح مواصلةً لسياسة الجامعة في دعم القطاعات والجهات الوطنية المختلفة والعاملين فيها، المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى تقديم منح وخصومات عديدة للمجتمع المحلي، وتوفير تخصصات مجانية للدراسة مثل: الفقه وأصوله وأصول الدين، ودعم الكثير من المبادرات الوطنية المحلية وأوجه العمل التطوعي وأعمال الخير.