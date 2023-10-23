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خبير يتوقع انخفاض في اسعار المشتقات النفطية محلياً

منذ ساعة واحدة
خبير يتوقع انخفاض في اسعار المشتقات النفطية محلياً

وطنا اليوم – خاص – قال خبير الطاقة عامر الشوبكي في حديث خاص لوطنا اليوم بان الاوضاع صعبة حاليا وقد لا يلتفت الكثير على موضوع اسعار المشتقات النفطية ، اواكد الشوبكي بان لاسعار بانخفاض ونحن على مشارف الشتاء وبالتالي المتوقع ان تنخفض اسعارالمشتقات النفطية الديزل والبنزين 90 والـ 95 بواقع 3 قروش على كل لتر .

واضاف الشوبكي ان هذا الامر محسوب حسابه ورغم ان الاسعار هذا الاسبوع كانت مرتفعة الا انها انخفضت صباح اليوم بسبب توقع تأجيل العمليات البرية التي ينوي جيش الاحتلالل شنها على غزة .

ما يجري في غزة رفع الاسعار 4 دولار،  وتدخل اي طرف كان من المفترض ان يرفع سعر المشتقات النفطية 5 دولارات اضافية وكان من المتوقع ان ترتفع الاسعار ارتفاع كبير اذا ما تدخلت اطراف اخرى مثل ايران وغيرها .

الا ان الاسعار هذا الشهر كانت بمجملها  حسب اما اكد الشوبكي في حديثه لوطنا اليوم اقل من المتوقع ، ويتوقع ان تنخفض اكثر محليا على المشتقات النفطية  الرئيسية اسطوانة الغاز الان 7 دنانير وبالتالي متوقع ان يحدث انخفاض بنسبة 3 قروش  للديزل وللبنزين 90 بنسبة  3% او اقل من 3%.


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