نقل مركز صحي البترواي في الزرقاء إلى مبنى سكن التمريض القديم

وطنا اليوم:نقل مركز صحي البتراوي المستأجر إلى مبنى سكن التمريض التابع لمبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم “منطقة الحاووز”، بعد تأهيله لتقديم خدمات الطب العام، والأمومة والطفولة، والفحوصات المخبرية، والإسعاف والطوارئ.

وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح إنه يتم العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة عبر إعادة تأهيل واستغلال الأبنية المملوكة لوزارة الصحة، وتقليل الأبنية المستأجرة بالتعاون مع مجلس المحافظة “اللامركزية”.

تحسين الخدمات الصحية

وأضاف أنه يتم البحث في مج بعض المراكز الصحية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير الخدمات المتخصصة في المراكز التابعة لها، ورفدها بأحدث الأجهزة والمعدات، ما يسهم في تقديم خدمات طبية ذات جودة عاليةن ما ينعكس إيجابا على الموارد المالية، وتحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد أنه يتم العمل إعادة تأهيل أربعة مراكز صحية أخرى، وهي مركز صحي أبو الزيغان، مركز صحي السخنة، مركز صحي التطوير الحضري، ومركز صحي الأزرق، وتجهيزها لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المثلى مع نهاية العام الحالي.

ولفت عبد الفتاح إلى دمج مركز صحي الأمير فيصل الأولي المستأجر مع مركز صحي المشيرفة الشامل، وتمديد ساعات العمل في مركز صحي المشيرفة الشامل حتى الساعة العاشرة مساءً، ورفده بالاختصاصات الجلدية والنسائية والأطفال والأسرة، موضحا أنه سيتم رفده بأخصائي العظام والكوادر لتقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه.

عيادات الطب النفسي

وبحسب عبد الفتاح، فأنه سيتم نقل عيادات الطب النفسي من مستشفى الأمير فيصل إلى مركز صحي إسكان طلال وتجهيزه، ودمج مركز صحي الأمير هاشم مع مركز صحي النقب ورفده باختصاص طب الأسرة وتقديم خدمات الأسنان والمختبر والأمومة والطفولة، واستغلال مبناه كمستودعات للأجهزة الطبية للمديرية.

و”يجري العمل على استحداث مختبر وعيادة طب الأسنان في مركز صحي الجندي الأولي المستأجر، ورفد مركز صحي الظليل الشامل بجهاز تصوير الأسنان (بانوراما)، واستحداث مختبر للأسنان، بالإضافة إلى تشغيل مصعد مركز صحي وادي الحجر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة” ، وفق عبد الفتاح.

وبين أنه جرى تشغيل نظام الطاقة الشمسية المغذي في مركز صحي صروت الأولي، وتجهيز متطلبات الاعتماد للعديد من المراكز الصحية باستحداث غرف نفايات طبية وتعقيم ورضاعة وأعمال الصيانة المختلفة