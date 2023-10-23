بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إغلاقات بالطريق الملوكي في الكرك لإعادة تأهيله

منذ ساعة واحدة
إغلاقات بالطريق الملوكي في الكرك لإعادة تأهيله

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، عن اغلاق جزء من الطريق الملوكي الرابط بين مدينة الكرك والمزار الجنوبي (من دوار انجاصة ولغاية البطوش مول) بهدف استكمال العمل بإعادة تأهيل طبقات الرصف والخلطة الاسفلتية على الطريق وبالاتجاهين، وذلك اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 24/10/2023 وحتى إشعارٍ آخر.
وسيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام تحويل حركة السير على الطريق إلى اشارة العدنانية باتجاه مرود وباتجاه طريق جامعة مؤتة، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لإنجاز الأعمال المطلوبة بأقصر وقت ممكن.
وكانت الوزارة قد بدأت بمشروع اعادة تأهيل طريق مؤتة-العدنانية ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية حيث بلغت نسبة الانجاز في كامل المشروع نحو 75٪؜ .
وسيتم في منطقة الاغلاق التي تمتد لنحو 800 متر تنفيذ أعمال وضع الطبقات النهائية ( base course) بعدما تم الانتهاء من وضع طبقات Topping1+2
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية داعية سالكي الطريق إلى التقييد بقواعد القيادة الامان والالتزام بالشواخص المرورية وبتعليمات رجال السير في مديرية الامن العام وكوادر الوزارة العاملة في الميدان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:11

بعد المواجهة الكلامية بينها وبين أفيخاي .. رسالة تهديد تصل أنغام عبر هاتفها الخاص

12:06

الغرب، وأكذوبة حُقوق الإنسان

12:05

الحكم على 4 متهمين ضربوا سائحا روسيا بسكين في عمان

12:00

جمعية المستثمرين تنظم وقفة تضامنية مع الأهل في غزة

11:55

مجموعة يقودنا حمير مصدر إزعاج للسياسيين البريطانيين

11:47

الخبير في الشؤون الاسرائيلية اللواء الدبوبي : : “الوقت والارض” لصالح المقاومة في غزة ان حدث إجتياح بري

11:11

قرية أردنية من أفضل القرى السياحية العالمية

11:05

تسريب رقم الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني على الإنترنت

10:54

ورقة الرهائن

10:51

طوفان الأقصى يجرف نتنياهو .. وزراء يفكرون في الاستقالة من الحكومة

10:45

3 قتلى بقصف للاحتلال استهدف تلة بسطرة في لبنان

10:35

عمرو اديب يوجه رسالة قوية لإسرائيل : انتظر أفعال مصر بالخطأ برضه

وفيات
وفيات الاثنين 23-10-2023وفيات الجمعة 20-10-2023وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023