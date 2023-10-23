قرية أردنية من أفضل القرى السياحية العالمية

وطنا اليوم:اختارت منظمة السياحة العالمية، قرية السلع الأردنية، جنوبي محافظة الطفيلة، ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2023، في تكريم عالمي يمنح للقرى المميزة والرائدة في مجال المحافظة على المناطق الريفية، المناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، وتقاليد الطهي.

واختارت المنظمة، في هذه الدورة الثالثة من المبادرة، 54 قرية من حول العالم من أصل 260، حيث ضمّ 20 قرية جديدة إلى البرنامج التطويري الخاص بالمنظمة، وأصبحت جميع القرى الـ 74 الآن جزءا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية. وجرى الإعلان عن القرى المختارة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي عقدت هذا الأسبوع في سمرقند بأوزبكستان.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي “إن السياحة يمكن أن تكون قوة مؤثرة للدفع نحو الشمولية وتمكين المجتمعات المحلية والتوزيع العادل للمنافع المكتسبة عبر المناطق ” وأكد كذلك ” أن المبادرة تعترف بالقرى التي سخّرت السياحة كمحفز لتحقيق التنمية والرفاهية”.

وتبعد قرية السلع 16 كيلومتراً جنوب مدينة الطفيلة، وتضم قلعة تاريخية بنيت منذ آلاف السنين، لتؤكد مساهمتها في الحضارات الإنسانية المتعاقبة، حيث يحتوي موقع القلعة على قصور وكهوف ونماذج من الفن والنحت والعمارة وأنظمة ري وأبراج مراقبة أثرية.

رئيس جمعية السلع السياحية هاني العمريين، قال في تصريحات صحفية سابقة إن منطقة السلع من أهم المواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المملكة، نظراً لما تحتويه على العديد من الأماكن التي يعود تاريخها إلى نحو 800 قبل الميلاد، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بالمنطقة وتطوير مرافقها وتحسين مختلف الخدمات والبنى التحتية فيها، إلى جانب العمل على جلب الاستثمارات والمشاريع السياحية إليها.

شبكة عالمية من المجتمعات المحلية

وجرى إطلاق مبادرة أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية في عام 2021، وهي جزء من برنامجها للسياحة من أجل التنمية الريفية. يعمل البرنامج على تعزيز التنمية والشمولية في المناطق الريفية، ومكافحة هجرة السكان من القرى، والتقدّم في مجال الابتكار وتكامل سلسلة القيم من خلال السياحة وتشجيع الممارسات المستدامة.

وكما هو الحال في الدورات السابقة، يتم تقييم القرى على أساس مجموعة من المعايير التي تغطّي 9 مجالات أساسية؛ الموارد الثقافية والطبيعية، الترويج للموارد الثقافية والحفاظ عليها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، التنمية السياحية ودمج سلسلة القيمة، الحوكمة وتحديد أولويات السياحة، البنية التحتية والاتصالات، والصحة والسلامة والأمن.

وتتألف المبادرة من ثلاث ركائز؛ أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية: تعترف بالوجهات السياحية الريفية المتميزة والتي تتمتّع بموارد ثقافية وطبيعية معترف بها ​ وتلتزم بالحفاظ على القيم المجتمعية، الابتكار والاستدامة عبر أبعداها الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إضافة إلى البرنامج التطويري التابع لأفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية : وهو يدعم القرى لتلبية معايير الاعتراف، ​ ويساعدها في تطوير المجالات التي تم تحديدها على أنها فجوات أثناء التقييم، وشبكة أفضل القرى السياحية: وهي مساحة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعرفة والفرص بين أعضائها، وهي مفتوحة لمساهمات الخبراء والشركاء من القطاعين العام والخاص المشاركين في الترويج للسياحة كمحرك للتنمية الريفية.

تتوسع الشبكة كل عام وتهدف إلى أن تصبح أكبر شبكة ريفية عالمية: مع الإعلان اليوم عن الأعضاء الجدد البالغ عددهم 74 عضوا ، أصبحت 190 قرية الآن جزءا من هذه الشبكة الفريدة.

قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2023، حسب منظمة السياحة العالمية هي كما يلي:

السلع، الأردن

بارانكاس، تشيلي

بايي، اليابان

كاليتا تورتيل، تشيلي

كانتافيجا، إسبانيا

تشاكاس، بيرو

شافين دي هوانتر، بيرو

دهشور، مصر

دوردو، الهند

دونغبايك، جمهورية كوريا

دوما، لبنان

إيريسييرا، البرتغال

فيلانديا، كولومبيا

هاكوبا، اليابان

هيغيراس، المكسيك

هوانغلينغ، الصين

خالبا دي كانوفاس، المكسيك

كاندوفان، إيران

لا كارولينا، الأرجنتين

قرية ليفيس، إثيوبيا

ليريشي، إيطاليا

مانتيجاس، البرتغال

موركوت، سويسرا

موسان، جمهورية كوريا

أوكو ماتسوشيما، اليابان

أوميتلان دي خواريز، المكسيك

أونياتي، إسبانيا

أوردينو، أندورا

أوياكاشي، الإكوادور

بوكارتامبو، بيرو

بينجليبوران، إندونيسيا

بيسكو إلكوي، تشيلي

بوزوزو، بيرو

سان أورسان، سويسرا

ساتي، كازاخستان

شلادمينغ، النمسا

سيهوا, جمهورية كوريا

سينتوب، أوزبكستان

شيراكاوا، اليابان

سيغوينزا، إسبانيا

شيرينجي، تركيا

سيوة، مصر

سلوني، كرواتيا

سورتيلها، البرتغال

سانت أنطون ام ارلبرغ، النمسا

تان هوا، فيتنام

تاكيلي، بيرو

توكاج، المجر

فاليني، مولدوفا

فيلا دا مادالينا، البرتغال

شياجيانغ، الصين

زاباتوكا، كولومبيا

زاغانا، الصين

تشوجياوان، الصين