طوفان الأقصى يجرف نتنياهو .. وزراء يفكرون في الاستقالة من الحكومة

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام عبرية إن ثلاثة من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يفكرون بالاستقالة.

وأوضحت أن الوزراء يفكرون بالاستقالة لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل الذريع جراء هجوم حماس على غلاف غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن هناك أزمة ثقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى وجود علاقات متوترة بين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت تعرقل العمل المشترك.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها السابع عشر على التوالي.

وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 84 شهيداً وأكثر من 1400 جريح منذ بدء طوفان الأقصى.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400 بينهم 308 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين