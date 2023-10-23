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3 قتلى بقصف للاحتلال استهدف تلة بسطرة في لبنان

منذ ساعة واحدة
3 قتلى بقصف للاحتلال استهدف تلة بسطرة في لبنان

وطنا اليوم:قال الصليب الأحمر اللبناني إنه عمل على نقل جثامين 3 أشخاص قتلوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تلة بسطرة بمحيط بلدة كفرشوبا في لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة اشتباكات عنيفة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إخلاء مستوطنات، وبلدات لبنانية.
ونعى حزب الله 26 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على جنوب لبنان.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها السابع عشر على التوالي.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وزارة الصحة الفلسطينية
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 84 شهيداً وأكثر من 1400 جريح منذ بدء طوفان الأقصى.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400 بينهم 308 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين


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