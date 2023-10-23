عمرو اديب يوجه رسالة قوية لإسرائيل : انتظر أفعال مصر بالخطأ برضه

وطنا اليوم:أثارت قذيفة إسرائيلية أصابت بالخطأ موقعاً مصرياً قرب الحدود مع قطاع غزة تزامناً مع دخول المساعدات، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين ناشطين وإعلاميين خلال الساعات الماضية.

فقد وجه الإعلامي المصري عمرو أديب رسالة حادة اللهجة إلى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك عبر تغريدة في منصة “إكس” اليوم الأحد.

وكتب أديب “الرسالة وصلت ومصر مش حتوقف المعونات ومصر مش حتسيب الفلسطينيين وانتظر بقى الأفعال المصريه اللى حتكون عن طريق الخطأ برضه”، وذلك في إشارة إلى أن الحادث لن يوقف دعم الفلسطينيين في القطاع، ملمحاً إلى أن الحادث كان متعمداً.

جاءت تغريدة أديب رداً على منشور لأدرعي كتب فيها “أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا ًمصرياً بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث”.