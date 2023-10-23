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خسائر جديدة للشيكل مع تصاعد الحرب على غزة

منذ ساعتين
خسائر جديدة للشيكل مع تصاعد الحرب على غزة

وطنا اليوم:تراجع الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، أمام الدولار الأمريكي، بلوغا إلى قاع ديسمبر/كانون أول 2014، بفعل الحرب على قطاع غزة.
وتترقب الأسواق في “إسرائيل” اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية في “بنك إسرائيل” لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل، في ظل الحرب وتبعاتها الاقتصادية والنقدية، وسط توقعات بخفض على أسعار الفائدة.
وفي التعاملات المبكرة اليوم، يباع الدولار الأمريكي في السوق الإسرائيلية والفلسطينية، بـ 4.06 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر 2014.
وتشير تقديرات محللين في بورصة تل أبيب وكبار اقتصاديين في بنوك إسرائيلية بإعلان “بنك إسرائيل” خفضا على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر عند 4.5 بالمئة.
وفي حال صدقت توقعات المحللين، فإنه سيكون أول خفض على أسعار الفائدة في إسرائيل منذ أبريل/نيسان 2020، أي في أول شهور جائحة كورونا.
وتبلغ أسعار الفائدة حالياً في إسرائيل 4.75 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون ثاني 2007، بحسب بيانات بنك إسرائيل.
ولم يتفاعل الشيكل صعودا بإعلان البنك في 9 أكتوبر/تشرين أول الجاري عن ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في الأسواق المحلية، لمنع تذبذب أسعار الصرف.


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