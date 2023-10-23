بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء مستشفيات غزة.. أين يذهب المرضى؟

منذ ساعتين
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء مستشفيات غزة.. أين يذهب المرضى؟

وطنا اليوم:أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة أن جميع مستشفيات القطاع تلقت تحذيرات من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال القدرة إن جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، معبرا عن مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني”.
وأعلنت الصحة الفلسطينية في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب تعرضها لقصف الاحتلال ونقص الوقود، إذ منع إدخاله إلى القطاع ما أدى إلى انهيار في كافة مناحي الحياةن وتهديد حياة الآلاف من الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن إجمالي المؤسسات الطبية بمختلف أنواعها التي توقفت عن الخدمة نتيجة لتعرضها للقصف بلغ 29 مؤسسة
وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن 25 مستشفى في قطاع غزة صدر لها أوامر إخلاء، تتضمن 2000 سرير وتخدم ما يقرب من نحو مليون شخص، بحسب معلومات أفادت بها فرسخ لموقع “الحرة”.
وقال الكحلوت: “اتصل بي الناطق باسم جيش الاحتلال ثلاث مرات، كما أرسلت لي سائل تهديدية نصية وعلى الواتساب يقولون لي فيها: “عليكم أن تغادروا المستشفى حفاظا على سلامتكم”.
وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي: “كثير من الأطباء موجودون الآن طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا، لأن الطريق لبيوتهم غير آمن، الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود في طريقها للنفاد”.
وأضاف قوله: “لن نخلي حتى لو جاءت لنا أوامر بالإخلاء، لن نستطيع ترك رسالتنا الطبية الإنسانية، لن نترك المستشفى في أي حال”.
وأشار إلى أن “بعض الأطباء الذين اضطروا للنزوج من قطاع شمال غزة مع عائلاتهم انضموا إلينا، وهو عدد محدود للغاية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

مجموعة يقودنا حمير مصدر إزعاج للسياسيين البريطانيين

11:47

الخبير في الشؤون الاسرائيلية اللواء الدبوبي : : “الوقت والارض” لصالح المقاومة في غزة ان حدث إجتياح بري

11:14

إغلاقات بالطريق الملوكي في الكرك لإعادة تأهيله

11:11

قرية أردنية من أفضل القرى السياحية العالمية

11:05

تسريب رقم الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني على الإنترنت

10:54

ورقة الرهائن

10:51

طوفان الأقصى يجرف نتنياهو .. وزراء يفكرون في الاستقالة من الحكومة

10:45

3 قتلى بقصف للاحتلال استهدف تلة بسطرة في لبنان

10:35

عمرو اديب يوجه رسالة قوية لإسرائيل : انتظر أفعال مصر بالخطأ برضه

10:30

إن جنحوا للسلم

10:21

خسائر جديدة للشيكل مع تصاعد الحرب على غزة

10:13

الحكم غيابيا بالسجن سبع سنوات على رغد صدام حسين بتهمة “الترويج” لحزب البعث

وفيات
وفيات الاثنين 23-10-2023وفيات الجمعة 20-10-2023وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023