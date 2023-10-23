الاحتلال يصدر أوامر إخلاء مستشفيات غزة.. أين يذهب المرضى؟

وطنا اليوم:أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة أن جميع مستشفيات القطاع تلقت تحذيرات من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القدرة إن جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، معبرا عن مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني”.

وأعلنت الصحة الفلسطينية في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب تعرضها لقصف الاحتلال ونقص الوقود، إذ منع إدخاله إلى القطاع ما أدى إلى انهيار في كافة مناحي الحياةن وتهديد حياة الآلاف من الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المؤسسات الطبية بمختلف أنواعها التي توقفت عن الخدمة نتيجة لتعرضها للقصف بلغ 29 مؤسسة

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن 25 مستشفى في قطاع غزة صدر لها أوامر إخلاء، تتضمن 2000 سرير وتخدم ما يقرب من نحو مليون شخص، بحسب معلومات أفادت بها فرسخ لموقع “الحرة”.

وقال الكحلوت: “اتصل بي الناطق باسم جيش الاحتلال ثلاث مرات، كما أرسلت لي سائل تهديدية نصية وعلى الواتساب يقولون لي فيها: “عليكم أن تغادروا المستشفى حفاظا على سلامتكم”.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي: “كثير من الأطباء موجودون الآن طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا، لأن الطريق لبيوتهم غير آمن، الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود في طريقها للنفاد”.

وأضاف قوله: “لن نخلي حتى لو جاءت لنا أوامر بالإخلاء، لن نستطيع ترك رسالتنا الطبية الإنسانية، لن نترك المستشفى في أي حال”.

وأشار إلى أن “بعض الأطباء الذين اضطروا للنزوج من قطاع شمال غزة مع عائلاتهم انضموا إلينا، وهو عدد محدود للغاية”.