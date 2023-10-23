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انطلاق البث الموحد للإذاعات في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في غزة

منذ 47 ثانية
انطلاق البث الموحد للإذاعات في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في غزة

وطنا اليوم:انطلق اليوم الاثنين البث الموحد للإذاعات المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، لجمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة والتي نظمتها مجموعة الراية الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبدأ البث الموحد على (راديو هلا، جيش اف ام، أمن اف ام، مزاج، راديو دهب، Mood fm، ميلودي الأردن، BEAT fm PLAY fm Bliss، وتر اف ام، نشامى اف ام، ناي اف ام، فرح الناس، راديو البلد، قناة رؤيا).
وسيكون اليوم المفتوح استكمالا لحملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية “لأهلنا في غزة” في ظل الحصار الذي يعاني منه القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي – بنك الاتحاد، فرع الوحدات

JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
CliQ: JHCOGAZA
أرقام التواصل والتبرع:
06-5820077 / 06-5820088
الواتساب على الرقم: 065820088
وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222


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