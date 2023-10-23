لليوم الـ17 على التوالي.. إسرائيل تجدد قصفها على غزة

وطنا اليوم – واصل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، الغارات والقصف على عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال طالت عدة منازل في مدينة رفح، طالت منزل عائلة أبو عيادة في تل السلطان، وأدت لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات”.

وفي حي القيزان جنوب خان يونس، قصفت الطائرات منزلا على رؤوس ساكنيه، أدى لمقتل نحو 7 أشخاص بينهم أطفال ورضيع.

وفي المحافظة الوسطى، استهدفت الطائرات الحربية بعدة صواريخ منازل عائلة أبو جلدة، وعائلة البياع، وعائلة الشرافي، وعائلة السعافين، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي محافظة غزة، قصفت الطائرات منازل عائلة الغول، وعائلة عبد اللطيف بشارع عايدية في النصر، وعائلة أبو ناصر، وعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان، وعائلة انصيو، ومنزلا في محيط تموين الشاطئ، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي شمال غزة، كانت القوات قد قصفت بطائراتها الحربية، منزل عائلة اللداوي الذي أدى لتدميره بالكامل وعدد من المنازل المجاورة له، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعشرات القذائف، المناطق الشرقية من قطاع غزة.

وأمس الأحد، بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 400 شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتركزت الغارات، في جباليا وبيت لاهيا شمالا، والوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ غربا، وخان يونس ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه “مع نهاية اليوم السادس عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استشهد أكثر من 400 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء”.

وأضافت المصادر أن نسبة القتلى من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70 بالمئة.