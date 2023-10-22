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مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية يوجهون انتقاداً للمسؤول عن ملف التعامل مع المختطفين والمفقودين

منذ ساعتين
مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية يوجهون انتقاداً للمسؤول عن ملف التعامل مع المختطفين والمفقودين

 

وطنا اليوم – انتقد مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، غال هيرش، المسؤول عن ملف التعامل مع المختطفين والمفقودين المدنيين، لعدم قدرته على أداء دوره بشكل فعال، حسبما كتبت صحيفة “هآرتس”. وكتبت الصحيفة: “يقول المسؤولون إن هيرش لا يستطيع أداء دوره بشكل فعال أو تقديم أي مساهمة كبيرة”. بالإضافة إلى ذلك، انتقد المسؤولون عددا من التصرفات المثيرة للجدل لهيرش، كصراخه في وجه السفراء الأوروبيين منتقدا اتفاقية أوسلو، التي أبرمت قبل 30 عاما بهدف حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الدفاع قوله: “هيرش رجل استعراض أكثر من كونه قائدا”، معربا عن قلقه من أن هيرش سيقوض إيمان الإسرائيليين بالمسؤولين الذين يتفاوضون على عودة المفقودين. تتواصل الحرب على غزة في يومها السادس عشر منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.


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