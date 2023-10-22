د.عصمت حوسو تكتب : كيّ الوعي المعكوس ؛؛

بدأ في معركة “سيف القدس” وتطوّر في معركة “طوفان الأقصى” وبعون الله سيكتمل في “حرب التحرير”.

فإن كان مفهوم (كيّ الوعي) مستخدمًا على مدار عقود سبعة ونيف لوصف الوعي “المزيّف” والمشوّه الذي حاول الصهاينة مع أعوانهم من الصهاينة العرب زرعه في الدماغ العربي بشكل عام وفي دماغ الفلسطينيين بشكل خاص عن حقيقة لا تقوم سوى على “الوهم”، بأنّ الكيان المزروع بيننا لا يُقهر، ولا يُهزم، وأنه مُدجّج بأحدث الأسلحة، لتبرير العجز العربي والإسلامي والتقاعس عن مواجهته وإزالته قد نجحت في العقود السابقة، إلاّ أنّ المعادلة الآن قد انقلبت، حيث أثبتت (المقاومة الفلسطينية) الباسلة بالنصر الذي حققته على أرض الواقع في الحربين الأخيرتين على فلسطين بأنّ كيّ الوعي الآن قد استوطن في عقول الصهاينة بدلاً من العرب، تمامًا كما استوطن مواطنيهم الملمومين من كل حدب وصوب في الكرة الأرضية على الأرض المباركة (فلسطين) والمستمدة لقداستها من القدس الشريف، وأثبتت المقاومة أيضًا أنها بنصرها قد “كوت” الوعي الصهيوني نحو أنه لا يمكن هزيمتها أو التخلص منها، وأنّ أسلحتهم المتطورة لم تحمهم من الرعب الذي أصابهم من صوت صواريخ المقاومة، ولم تفدهم مفاوضات السلام والتطبيع كذلك، حيث تبيّن أنها لم ولن تجدي نفعًا، فوصل الصهاينة لحالة من الذعر بأن بدأوا يفكرون بالهجرة، ومغادرة أرض فلسطين التي لم تعترف لهم يومًا ولا ترابها ولا شعبها بأنها أرض الميعاد كما يدّعون، وستلفظهم مِن عليها بثورة كما يثور البركان ويقضي على سكان أرضه بنيرانٍ قاتلة..

وانطلاقًا من تعريف مفهوم (كيّ الوعي) بأنه عملية غسيل دماغ تختلف طريقتها باختلاف الحقبة الزمنية، ومن خلالها تتغيّر أفكار الإنسان ومعتقداته وتوجهاته باتجاه من يقوم بشنّ هذا الكيّ على ذاك العقل، وبذلك تتشكل لديه قناعات جديدة منحرفة تمامًا عن الفكرة الصحيحة أو الهدف الأسمى، وهذا يجعله يفكر كثيرًا قبل قبول التغيير أو الجرأة في الإقبال عليه، فتسكنه حالة العجز وتهرب منه الإرادة، الأمر الذي يجعله يشعر بالضعف أمام قوّة الطرف الآخر الذي يقوم بكيّ وعيه، وانطلاقًا من القاعدة السلوكية بأنّ (السلوك مُعدٍ) تتفشّى روح الإحباط ثم الوصول لقناعة راسخة بأنّ الطرف المقابل هو الأقوى، وأنه لا يُقهر ولا يُهزم وغير قابل للتراجع، فإنّ هذا التعريف قد نجح سابقًا فعلاً في العقل العربي باستثناء عقل المقاومة وجمهورها بالطبع، وها هي قد نجحت اليوم بأن تجعلنا نراه معكوسًا في وعي الكيان الصهيوني وأذنابهم ومن يناصرهم ولله الحمد..

وقد بدا لنا جميعًا اليوم وبجلاء صارخ بأننا كنا نعيش في مرحلة (عريّ) العقل العربي وفراغه، فلم يعُد مقبولاً التمسّك بشعار الوعي وهو الحاضر الغائب؛ لأنّ الوعي الحقيقي ببساطة قد تمّ تزييفه واستبداله بوعيٍ مشوّه يتّشح بالسواد إلى الحدّ الذي تمّ كيّه بامتياز، والمحاولات الفردية لمجابهة هذا الوضع المزري لا تقوى أمام حالة تغييب (الوعي الجمعي) الذي يشارك به – بقصد أو دون قصد لا فرق- كل المؤتمنون على الذاكرة الوطنية ونبض أوجاعها وضمان عبورها للأجيال والمرافىء..

وقد استمر ممارسة تكتيك كيّ الوعي من قبل قوى الظلام لإقناع الشعوب بوضعهم القائم وتجميله لهم، من خلال إيقاعهم تحت أسوأ الظروف مما كانوا عليه حتى يعتبروا الواقع السابق وإن كان غير مرضيًا لهم بأنه أفضل من واقعهم الحالي، وهذا يقودهم إلى الدفاع باستماتة للحفاظ على واقعهم، على سوآته، لأنه أفضل بوعيهم المزيف من أيّ تغيير من الممكن أن يهزّ منظومة الأمن والأمان التي يتوّهمون بوجودها في واقعهم المأزوم، وربما هذا التكتيك ما زال ناجحًا مع أغلبية الشعوب العربية إلى الآن فرادى ومجاميع، إلاّ أنّ سوء الوضع العربي محليًا وإقليميًا قد رفع نسبة الوعي الحقيقي عند أغلب الشعوب، وبدأت أصواتها تعلو وتطالب بالتحرّر من خفافيش الظلام التي ذلّتها وحرمتها من خيرات أوطانها، مثلما يناضل الشعب الفلسطيني دون كلل أو ملل ولا حتى يأس للتحرّر من الاحتلال الصهيوني، أما النتيجة الأهم لنصر المقاومة بأنها فرضت وجودها وانتزعت الاعتراف بها عنوة عالميًا حتى لو تم ذكرها في وسائل الإعلام العالمية سلبيًا ووسمها بالإرهاب، فلا يحسب الصهاينة حسابًا لأي دولة أو شعب سوى للمقاومة الفلسطينية وشعب فلسطين، وهذا التحوّل في كيّ الوعي من العربي إلى الصهيوني يُعتبر انتصارًا عظيمًا لا يقلّ أهمية عن الانتصار العسكري في الميدان..

ويعود الهدف من إفقاد الشعوب العربية الأمل بالمستقبل، لدفعهم للاستسلام والقبول بأيّ حلّ يتمّ طرحه مهما كان، فهذه هي حرب العقول لكسر الإرادة الوطنية الحرّة، وحاول الصهاينة وأذنابهم من العرب تحقيق هذه النتيجة المرغوبة ليس بالترسانة العسكرية فحسب بل بالحرب النفسية الشرسة، وقد مارستها وما زالت تمارسها بطرق وأدوات مختلفة ومنها كيّ الوعي..

وبحمد الله وفضله لم تنجح هذه الاستراتيجية مع الغالبية العظمى من شعب فلسطين الأبيّ، وإن نجحت تلك الآلية مع بعض الشعوب العربية، فبقي الوعي الجمعي للشعب الفلسطيني الرحم الحاضن الذي خرج منه مولود المقاومة واتّقدت من نار وطنيته ثورة المقاومة، كيف لا وهي الضمان الوحيد لاستمرار الهوية الوطنية العربية والحفاظ عليها بمأمن من التشويه والضياع في ظلّ هجمة التطبيع الشرسة مع الكيان المحتل..

أما اليوم فنقولها بعرضٍ وطولٍ وارتفاع بأنّ (الوعي العربي) مرهون بإرادة الشعوب وتضامنهم فقط، وتلك هي الطريقة الوحيدة التي تحول دون كيّه مرة أخرى، فإمّا أن تستمر عملية كيّ الوعي وتنجح بالجهل والتجهيل المستمر والاكتفاء بقشور الأمور والاستكانة للواقع بمرّه دون حلوه، وإمّا أن تثور الشعوب أمام جميع أدوات الكيّ وكسرها على محراب الحبّ والتضامن والوحدة العربية، واستبدال الكيّ بنشر الوعي الحقيقي وتعديله بما يخدم قضايا الشعوب قبل الأوطان بعيدًا عن ضجيج الوعي المزيّف، لعلّ ذلك يعيد للشعوب جوهر وجودها وكينونتها..

وأخيرًا لا آخرًا نؤكد على أنّ التصدّي لسياسة كيّ الوعي ومجابهته تكمن في رفع الوعي الفردي والجمعي، وذلك من خلال قراءة الواقع بعمق والانخراط بقضايا الشعوب جميعها لا القضايا الشخصية والوطنية فقط، والاهتمام بدرجة كبيرة بمراجعة الذات لتعديل الفكر والسلوك باستمرار بما يسمح بتراكم الوعي، كما أنّ الالتصاق بنبض الشارع ومطالب الشعوب والانغماس بمعاناتها وأوجاعها وتطلعاتها يساهم في بناء الوعي ومنع كيّه، أما الأهم على الإطلاق هو عدم الانجرار وراء تحقيق مكاسب شخصية ومكاسب سريعة على حساب الأهداف الوطنية السامية، ومثل هذه الآليات وما على شاكلتها يمنح الشخوص والشعب بأكمله سهولة التفريق بين الفرص المتاحة التي يجب اقتناصها، وبين الفخاخ القاتلة التي يجب تجنّبها..

ولا نريد سوى وعيًا مرفوعًا وعلامة رفعه الفكرة، والفكرة فقط..

دائمًا وأبدًا سيكون لنا بكل ما يتعلق بالوعي والسلوك الإنساني وتحليل الواقع من زاوية نفسية اجتماعية حديث آخر وبقية…دمتم….