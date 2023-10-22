اعلام عبري: نتنياهو متردد ويعيق قوات الجيش

وطنا اليوم – أفادت مصادر عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، “متردد ويعيق الجيش الإسرائيلي”.

وقال موقع /واللا/ العبري اليوم الأحد: “بعد مرور أسبوعين على هجوم “حماس”، لا تزال إسرائيل بعيدة كل البعد عن توجيه الضربة التي كان ينبغي أن تتلقاها الحركة”.

ويوضح: “كلمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت “عظيمة” وكان هناك أمل أيضا في ألا يكتفي هذه المرة بالخطاب العنيف فحسب، بل أن يستمر حتى النهاية، إذا حكمنا من خلال الأيام الأربعة عشر الأولى من الحرب، يبدو أن نتنياهو هو نتنياهو نفسه، حذر عسكريا، يتحدث كثيرا ولا يفعل سوى القليل”.

وتابع الموقع العبري قائلا: “هناك ذرائع كثيرة.. الضغط الأمريكي، والرغبة في إعداد الجيش بشكل أفضل، ومحاولة حشد الشرعية الدولية.. ولكن الخلاصة سيئة للغاية إذ أن نتنياهو يعيق قوات الدفاع الإسرائيلية، سواء في الجنوب أو الشمال”.

وأردف بالقول: “والآن يقودنا نفس المفهوم الخطير الذي دفع نتنياهو إلى الاعتقاد بأن حماس يمكن شراؤها بحقائب مليئة بالدولارات”.

وذكر الموقع أنه على نتنياهو “احتواء هجمات حزب الله من الشمال وترك نصر الله هو الذي يحدد الأجندة”، مشيرا إلى أنه وفي “هذه اللحظة يفعل نصر الله ما يريد بالجيش الإسرائيلي في الشمال، والرد الإسرائيلي سيكون فاترا حسب الخط الذي رسمه نتنياهو نفسه فهو صاحب البيت وهو من يقرر”.

وتطرق الموقع العبري إلى المقال الذي نشرته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية والذي كشف أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت “اقترح توجيه ضربة استباقية لـ”حزب الله”، وقد قوبل اقتراحه بالرفض من قبل نتنياهو”.

وأفاد /واللا/ بأن “يوآف غالانت كان على حق وأن الخوف من المواجهة مع حزب الله بسبب قوته الكبيرة هو بالضبط السبب وراء وجوب ضربه الآن”.

وتساءل الموقع العبري “ماذا ينتظر نتنياهو؟.. أن حزب الله سيستمر في تعزيز قوته أكثر مما هو عليه الآن؟ كم سنة أخرى ستستمر إسرائيل في عهد نتنياهو في السماح لأعدائها عبر الحدود بأن يصبحوا أقوى”.

وفي الختام قال موقع /واللا/: “في هذه اللحظة يبدو أن نتنياهو لا يفهم الوضع حقا.. في هذه المرحلة من الزمن كان ينبغي أن نتوقع شيئا واحدا فقط من نتنياهو هو توجيه ضربة عسكرية قاتلة إلى الشمال أو الجنوب، وإذا لم يتمكن من القيام بذلك، عليه أن يتنحى ويسمح لشخص آخر بإدارة الحملة الأكثر أهمية لإسرائيل، حماس وحزب الله يدركان بالفعل أنه مع تردد نتنياهو، لا يمكن لإسرائيل أن تفوز”.