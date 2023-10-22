اتحاد نقابات اصحاب العمل تحت التأسيس: الشعب الاردني بكل فئاته يقف خلف القيادة الهاشمية في مواقفها المشرفة تجاه أهلنا في قطاع غزة.

وطنا اليوم-عمان -قال رئيس اتحاد نقابات اصحاب العمل تحت التأسيس والتي تضم ٥٤ نقابة ضيف الله ابو عاقولة ان جلالة الملك عبد الله الثاني كان واضحا وحازما في خطابه التاريخي في قمة السلام التي عقدت في القاهرة مؤكدا ان الخطاب اكد على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي؛ لإجبار الكيان الصهيوني على إيقاف الحرب على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال ابو عاقولة إن جلالة الملك عبر عن كل الاردنيين عندما عبر صراحة عن رفض عمليات التهجير القسري والنزوح، محذرًا من كلفة اللامبالاة التي يزاولها المجتمع الدولي تجاه حياة الفلسطينيين، مضيفُا أن القصف، والقتل، والإبادة الحالية تعتبر عقابا جماعيا لأهل القطاع من مدنيين “أطفال ونساء وشيوخ”.

واكد على عمق خطاب جلالته والذي أشار فيه إلى العهدة العمرية التي صدرت قبل اتفاقيات جنيف، وأشار فيها إلى تعاليم الإسلام الثابتة التي حرمت قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، داعيا جلالته إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بما يؤدي إلى وقف سفك الدم الفلسطيني، وخاطب الكيان المحتل بأنه لا يمكن أن يحقق أمنه بالقوة وعلى حساب الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه المشروعة.

وقال ابوعاقولة ان الشعب الاردني بكل فئاته يقف خلف القيادة الهاشمية في مواقفها المشرفة تجاه أهلنا في قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تتم على المدنيين العزل، مثمنًا جهد جلالته؛ لكسب رأي المجتمع الدولي، والضغط باتجاه حلَّ سريع، وعادل، وشامل.

وختم ابو عاقولة حديثه بان جلالة الملك كما عهدناه دائما، يحمل صوت الحق في كل محفل من المحافل الدولية وقد صرح بصوت يملؤه الغضب برفضه القاطع للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل فـي غزة والتي استهدفت المدنيين والأبرياء

وختم ابو عاقولة بيانه بالتاكيد على تاييد الشعب الاردني كاملا في مساعيه الرافضة لكل الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ومطالبته بوقف العدوان الغاشم على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام، ورفضه كذلك التهجير القسري للفلسطينيين.