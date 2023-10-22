خسوف جزئي للقمر السبت المقبل

وطنا اليومك-(بترا) – قال زميل الجمعية الفلكية البريطانية الفلكي عماد مجاهد ان سماء المملكة تشهد يوم السبت المقبل الموافق 28 تشرين الأول خسوفا جزئيا للقمر هو الأخير في العام الحالي 2023.

وأضاف، أنه وفقا للحسابات الفلكية، يبدأ الخسوف في تمام الساعة 10 و35 مساء، حيث يبدأ ظل الأرض بالزحف على الطرف الشرقي من قرص القمر، ثم ينتصف الخسوف، وهي ساعة ذروة الخسوف في تمام الساعة 11 و14 دقيقة، ويكون حوالي 6 بالمئة فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض، ومن ثم يخرج القمر من الظل، أي ينتهي الخسوف في تمام الساعة 11 و52 دقيقة مساء السبت، موضحا أن الخسوف بجميع مراحله يشاهد في سماء أواسط آسيا والخليج العربي والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وأوضح مجاهد ان خسوف القمر من الظواهر الفلكية الطبيعية الجميلة، وتحدث عندما يدخل القمر أثناء دورانه حول ظل الأرض، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في طور الاكتمال أو البدر، حيث تكون الأرض على خط واحد بين الشمس والقمر، مشيرا الى ان الخسوف إما ان يكون جزئيا، حيث يدخل جزء من قرص القمر داخل ظل الأرض، وإما كليا عندما يدخل قرص القمر بكامله داخل ظل الأرض، فيتحول القمر كله الى اللون الأحمر المائل الى السواد.