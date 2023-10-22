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جيش الاحتلال يبلغ 212 عائلة أن أبناءها أسرى في غزة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يبلغ 212 عائلة أن أبناءها أسرى في غزة

وطنا اليوم –   زعم جيش الاحتلال أنه أبلغ 212 عائلة أن أبناءها أسرى في غزة، وذلك منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

وفي ذات السياق، أعلن الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” أبو عبيدة، مساء السبت، أنهم على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتَين “نوريت” و”يوخفد”، اليوم الأحد بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين أمس الجمعة.

وكانت كتائب القسام أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين، مساء الجمعة، استجابة لجهود قطرية.

نفذ مستوطنون مظاهرة في تل أبيب، السبت، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وطالبوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرحيل والاعتراف بفشله، و”بإعادة أبنائهم من غزة”.

دخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام أسبوعها الثالث، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الأحد عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.

 


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