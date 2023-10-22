عقب استقالة الوزيرة.. نتنياهو يلغي وزارة الإعلام

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إلغاء وزارة الإعلام، بعد استقالة الوزيرة غاليت ديستل الأسبوع الفائت، وتحويل أموال الوزارة إلى إعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة.

وقال موقع “واينت” إنه تمت الموافقة على تحويل موازنة الوزارة البالغة 23.8 مليون شيكل لإعادة تأهيل المستوطنات حول غزة. وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أفادت باستقالة وزيرة الإعلام في حكومة نتنياهو غاليت ديستل أتباريان، من منصبها، في اليوم السادس من عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 أكتوبر 2023. وتعد استقالة ديستال، وهي من حزب الليكود، الأولى في حكومة نتنياهو منذ بدء الحرب مع قطاع غزة. وكان الكنيست صادق بوقت سابق على “حكومة الطوارئ” التي انضم إليها حزب “معسكر الدولة” بقيادة وزير الأمن وقائد أركان الجيش السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزيرالسابق جدعون ساعر.