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رئيس الأركان الإسرائيلي يخاطب قادة لواء جولاني ماذا يعني ذلك؟

منذ ساعة واحدة
رئيس الأركان الإسرائيلي يخاطب قادة لواء جولاني ماذا يعني ذلك؟

 

وطنا اليوم – صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لقادة لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي، السبت، أن الجيش سيبدأ عملية للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

قال هاليفي في تصريحاته: “سندخل قطاع غزة.. سنشرع في مهمة عملية ومهنية لتدمير نشطاء حماس والبنية التحتية”، مضيفا أنه عندما يدخل الجيش الإسرائيلي غزة، فإنه “سيضع في اعتباره” الصور التي حدثت في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل.

وتابع قائلا إن غزة معقدة ومزدحمة لكن الجيش الإسرائيلي يستعد، وأضاف: “كل قدرات الجيش الإسرائيلي ستكون معكم في تلك المناورة، كونوا جريئن وبهذه العقلية، وكونوا مصممين للغاية، وامنحوا جنودكم الثقة”.

 


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