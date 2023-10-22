16 يوم على مرور “طوفان الاقصى” .. المقاومة صامدة واسرائيل تعاني حالة استعصاء في القرار العسكري

وطنا اليوم – دخلت عملية “طوفان الأقصى” يومها السادس عشر، في ظل نجاح المقاومة بتحقيق عوامل الصدمة والتأخير ، حيث لا تزال تراهن المقاومة على عامل الوقت وجر الجيش الاسرائيلي الى اطول فترة ممكنة الامر الذي يعني زيادة الضغط السايسي ولاقتصادي على الحكومة الاسرائيلية من نحية ومن ناحية اخرى رفع مستوى الرعب لدى الجنود الاسرائيلين المتحشدين منذ اكثر من عشرة ايام فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “سيوف حديدية” ضد قطاع غزة.

ومنذ بدء العملية وبحسب بيان، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة 4385 شهيدًا بينهم 1756 طفلًا و 1000 سيدة، وإصابة 13561 آخرين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

في حين أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن نحو 2000 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 4000 آخرين في الهجوم الذي شنه مقاتلون من كتائب القسام يوم السبت الماضي على مستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكري المحيطة.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

خمس اصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لمدينة طوباس تم نقلهم الى المستشفى التركي بالمدينة

طائرات الاحتلال تستهدف عمارة المزنر في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة “سويدان” غرب مشفى الشفاء بغزة .

طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً لعائلة “الأسطل” خلف شركة جوال وسط محافظة خانيونس ووجود شهداء وجرحى.

طائرات الاحتلال تستهدف شقة في أحد أبراج منطقة الصفطاوي قرب مدرسة سعد شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بقوات إلى أطراف ومداخل مدينة جنين بعد قصفه مسجد الأنصار بالمخيم

الاحتلال يقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين والاسعاف ينقل بعض الجرحى بحالة الخطر

انتشال خمسة شهداء جراء قصف منزل عائلة منصور برفح

قصف منزل لعائلة طنبورة بالقرب من صالة الطيب غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

تجدد القصف المدفعي شرقي خان يونس والوسطى

غارات كثيفة وعنيفة يتعرض لها حي الزيتون قرب سوق السيارات وشارع ١٠ في هذه الأثناء”.

مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة بالضفة الغربية ويطلقون الرصاص ويضرمون النار في مركبات

القناة 12 الإسرائيلية: سُمح بالنشر عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة بعد تعرضه لصاروخ مضاد للدروع من لبنان.

دوي إطلاق النار والانفجارات داخل الأراضي المحتلة شرق المحافظة الوسطى وليس خان يونس.