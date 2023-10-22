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بيان إسرائيلي تعليقاً على “قمة القاهرة للسلام”

منذ ساعة واحدة
بيان إسرائيلي تعليقاً على “قمة القاهرة للسلام”

 

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا علقت فيه على “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت في مصر أمس. أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا علقت فيه على “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت في مصر أمس. وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: “كان يوم السبت الموافق 7 أكتوبر هو بمثابة نداء استيقاظ للعالم لكي نتحد ونحارب الإرهاب سويا”. وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: “كان يوم السبت الموافق 7 أكتوبر هو بمثابة نداء استيقاظ للعالم لكي نتحد ونحارب الإرهاب سويا”.

وأضافت: “خطر الإرهاب الإسلامي لا يعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل يهدد أيضا دول المنطقة والعالم كله”.

واعتبرت أنه “من العار أنه حتى في مواجهة هذه الجرائم البشعة هناك من يجدون صعوبة في إدانة الإرهاب والاعتراف بخطورته”.

ووفقا لها: “ستقوم إسرائيل بما هو مكلف بها، وتنتظر من المجتمع الدولي أن يعترف بكفاحها العادل ضد الإرهاب”.

وبعد انتهاء “قمة القاهرة للسلام” اصدرتةبيان  قالت فيه إن مصر كانت تتطلع “إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية”.


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