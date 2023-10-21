الاحتلال يعلن عن سرقة أسلحة كانت مع الجنود قبل أيام بغلاف غزة

وطنا اليوم – اعلن جيش الاحتلال مساء السبت، عن سرقة أسلحة بكميات كبيرة كانت مع الجنود قبل أيام في غلاف غزة حيث التجهيزات لعملية برية على القطاع .

واكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع عملية سطو على قاعدة للجيش وسرقة مدفع رشاش من طراز “ماغ”.

وأثار هذا الإعلان استهزاء وسخرية من قبل المقاومة الفلسطينية والرأي العام العربي والدولي، حيث اعتبروا أن هذه الحادثة تكشف عن فشل وهشاشة جيش الاحتلال، وأنها تمثل ضربة قوية لمعنوياته وخططه.

وكان جيش الاحتلال قد شن حملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع، استخدم فيها طائراته ومدفعيته وبوارجه لقصف المدنيين والبنى التحتية، مخلفا مئات الشهداء والجرحى والمشردين.

وكان يهدد بشن عملية برية لغزو القطاع، لكنه تراجع عن ذلك بعد مواجهة صاروخية قوية من قبل المقاومة.