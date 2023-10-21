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أخر المستجدات
22:53
صور الاسرى الذي تحدثت عنهم المقاومة ورفضت إسرائيل استلامهما
22:31
العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : صرخة جلالة الملك المُدوّية تضع النقاط على الحروف
22:27
فيديو/ جندي يتهجم على نتنياهو بالفاظ نابية: خربت اسرائيل يا ….
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ابو عبيدة: إسرائيل ترفض استلام محتجزتين قررنا إطلاق سراحهما وهذه اسمائهم
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جمعية الصريح للفكر والثقافة تدين مذبحة الأطفال في غزة
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رئيس الاركان الاسرائيلي :جيشنا مستعد
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موقف متقدم على الجميع
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صور الاسرى الذي تحدثت عنهم المقاومة ورفضت إسرائيل استلامهما
منذ 16 ثانية
صور الاسرى الذي تحدثت عنهم المقاومة ورفضت إسرائيل استلامهما
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24 ساعة
22:31
العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : صرخة جلالة الملك المُدوّية تضع النقاط على الحروف
22:27
فيديو/ جندي يتهجم على نتنياهو بالفاظ نابية: خربت اسرائيل يا ….
22:21
ابو عبيدة: إسرائيل ترفض استلام محتجزتين قررنا إطلاق سراحهما وهذه اسمائهم
22:02
جمعية الصريح للفكر والثقافة تدين مذبحة الأطفال في غزة
21:59
الرقص على اسنة الرماح …
21:33
جمعية الإخوان المسلمين تثمن عالياً خطاب جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام
21:32
متظاهرون غاضبون يطالبون نتنياهو بالعمل على إعادة ذويهم الأسرى بغزة
21:19
رئيس الاركان الاسرائيلي :جيشنا مستعد
21:14
موقف متقدم على الجميع
21:00
العكايلة يكتب عن طوفان الاقصى.. ورسالة الى الحكام العرب والمسلمين
20:26
بيان حزب ارادة بشأن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة القاهره اليوم
20:03
نتنياهو وشرق أوسط جديد…
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن