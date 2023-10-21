وطنا اليوم – ثمن الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن عالياً المواقف الملكية السامية، والتي تعبر عن دور جلالة الملك الكبير في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الأهل والأشقاء في قطاع غزة الصامد.

في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان همجي متواصل، وضمن الجهود الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لوضع حد لجرائم الإحتلال الصهيوني.

وقال الإتحاد في بيانٍ له اليوم إننا نثمن عالياً ما جاء على لسان جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام، في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة. معبراً عن إدانته الشديدة واستنكاره الكبير، لهذه الجرائم الصهيونية الوحشية وفيمايلي نص البيان:

اتحاد العمال: خلف جلالة الملك في جهوده المتواصلة لوقف العدوان على غزة

في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان همجي متواصل، وضمن الجهود الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لوضع حد لجرائم الإحتلال الصهيوني، يثمن الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن المواقف الملكية السامية، والتي تعبر عن دور جلالته الكبير في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الأهل والأشقاء في قطاع غزة الصامد.

إنّ اتحاد العمال، يثمن ما جاء على لسان جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام، في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، بمشاركة قادة دول ورؤساء وفود عربية ودولية، والتي تعبر عن الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في الضغط على الإحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من اسبوعين.

وإذ يعبّر الإتحاد عن إدانته الشديدة واستنكاره الكبير، لهذه الجرائم الصهيونية الوحشية؛ يشيد بما جاء ضمن كلمة جلالته سيما عندما بدأها بالتذكير بالعهدة العمرية التي توضح موقف المسلمين وأخلاقهم في الحروب، الأمر الذي يؤكد خروج الإحتلال الإسرائيلي عن جميع المبادئ الإنسانية والدينية في حربه المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، وخرقه لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.

رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن

مازن المعايطة