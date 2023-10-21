جمعية الصريح للفكر والثقافة تدين مذبحة الأطفال في غزة

وطنا اليوم – أدانت جمعية الصريح للفكر والثقافة بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة واصفة إياه بالبربرية والوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة”.

وأعربت عن إستنكارها وشجبها لهذا العدوان الذي لا يراعي الحقوق الإنسانية.

وطالبت الجمعية في بيانٍ لها أصدرته اليوم جميع الدول المحبة للسلام والأمن المجتمعي بالتدخل لوقف عدوان إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والذي أدى إلى إستشهاد آلاف المدنيين من شيوخ ونساء وأطفال.

وطالب البيان جميع القوى السياسية والحزبية والعشائرية في دعم ومساندة جهود الأردن وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى في الدفاع عن حقوق أهلنا في فلسطين وعدالة القضية الفلسطينية ودعم ومساندة صمود أهلنا المرابطين في فلسطين أرض الحشد والمحشر.

وقال رئيس الجمعية الدكتور زهير الطاهات أنه يجب أن تحاكم إسرائيل على جرائمها أمام محكمة العدل الدولية وضرورة التحقيق بالممارسات الإسرائيلية.

ووصف الطاهات الجرائم المتعمدة بحق المدنيين في قطاع غزة والقصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، بأنها إنتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، وتتعارض مع أبسط قواعد القيم الإنسانية.

من جهته أدان نائب الجمعية الدكتور سلطان الشياب العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة ووصفها بالمجزرة الوحشية والجريمة الشنيعة بحق المدنيين العزل.

بدوره وصف أمين الشؤون الخارجية في الجمعية الدكتور محمود علي الشياب العدوان الإسرائيلي على المدنيين وارتكاب أبشع الجرائم الشنيعة على كل غزة خاصة مذبحة المستشفى المعمداني بأنه تعدياً على كل المواثيق الإنسانية وتعدياً سافراً على كل الأحكام ولأبسط قواعد القيم الإنسانية، وتنفيذاً لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وقال إنني أدعو جميع الشعوب العربية والإسلامية وجميع أبناء الإنسانية جمعاء إلى إتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة.