متظاهرون غاضبون يطالبون نتنياهو بالعمل على إعادة ذويهم الأسرى بغزة

شهدت مدينة تل أبيب مساء السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مظاهرة للمطالبة بإعادة الأسرى الذين أسرتهم حركة حماس خلال عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد يوم من الإفراج عن أسيرتين أمريكيتين من قطاع غزة، تمت برعاية قطرية.

حيث قال موقع “واللا” الإسرائيلي إن المئات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى وزارة الجيش الإسرائيلي مطالبين بعودة الأسرى من قطاع غزة. كما طالب المتظاهرون، بحسب الموقع، أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، بتحمل مسؤولية الفشل. وحمل المتظاهرون لافتات، كتب عليها: “لا تتركوهم مرة أخرى”.. “أعيدوهم إلينا”.. “أعيدوهم إلى الوطن”، إلى جانب صور بعض الأسرى.