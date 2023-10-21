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جمعية الإخوان المسلمين تثمن عالياً خطاب جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام

منذ ساعة واحدة
جمعية الإخوان المسلمين تثمن عالياً خطاب جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام

وطنا اليوم – أكدت جمعية جماعة الإخوان المسلمين أن الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية على مدار تاريخها ومساراتها والتحولات التي طالت مسيرتها، كان على الدوام دوراً حاسماً ورئيساً، ولم ولن ينحاز إلا لمصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وثمنت الجمعية عالياً في بيانٍ للجنتها الإعلامية المضامين التي ركز عليها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة القاهرة للسلام، والتي عبرت بصدق ويقين عن كل ما يدور في الشارع الأردني والفلسطيني على السواء، من غضب ورفض للتوحش الإسرائيلي وحجم الإجرام بحق الأشقاء وأرضهم وبيوتهم. فيما يقف العالم كله موقف المهادن والصامت والمتفرج.

وقالت الجمعية في بيانها إذ يؤكد جلالته حق الإنسان في كل مكان في مقومات حياته الأساسية من غذاء ودواء وماء، فإن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة لهو أبشع صور التعدي على هذه الحقوق، وتجاوز كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

ولأن هذه الكارثة الإنسانية حسب التعبير الملكي، أتت على كل مقدرات الحياة في غزة، فقد دعا جلالته بقوه لوقفها فوراً، لأنها تزيد من مساحة الأزمة وتجعل المنطقة كلها تدفع ثمن هذا التغول الإسرائيلي والعنف المجنون الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف البيان أننا نقف بقوة خلف خطى جلالة الملك المفدى، ونشد من عضده في قوة رفضه لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية. ولقد كان جلالته أول من حذر من أن هذا العنف المستمر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار.

وأكد البيان أن الجرائم التي تحدث في غزة ترتقي إلى جريمة حرب وإن قيمة الروح الإنسانية متساوية لا تمييز بينها وأن ما أعطى أمد العدوان هو الصمت الدولي، داعياً جلالته إلى ضمان قيام المجتمع الدولي بدوره في ضمان حياة الناس وكرامتهم وحقوقهم.

جمعية جماعة الإخوان المسلمين
اللجنة الإعلامية.


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