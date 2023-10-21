رئيس الاركان الاسرائيلي :جيشنا مستعد

وطنا اليوم – قال رئيس الأركان للاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي: “سندخل قطاع غزة وسنخوض مهمة عملياتية بهدف القضاء على عناصر حماس”.

وأضاف رئيس الأركان في جيش الاحتلال أن غزة معقدة ومكتظة وحماس تحضر الكثير من الأمور، مؤكدا أن جيشه مستعد أيضا.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الخامس للعدوان على قطاع غزة، واستهداف المدنيين، عبر القصف العنيف والمتواصل.

دخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام أسبوعها الثالث، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الخامس عشر على التوالي.