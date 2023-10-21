نتنياهو وشرق أوسط جديد…

وطنا اليوم- بقلم ا.د محمد مصالحة / لوح نتنياهو:” بتغييرخارطة المنطقه::وهو بطل العدوانات والحروب على فلسطين والعرب في المنطقه و ان ما يمارسه وطا قمه الفاشي في الحكومه من ذبح للمدنيين في غزة ومحاولاته تهجير ابناءها في شمال القطاع إلى جنوبه لتسهيل غزوه البري للشمال الغزي….وقامت قوات الاحتلال بتدمير معبر قائم بين فلسطين ومصر ومنعت وصول اي شحنات اغاثه من مصر للقطاع!!!.وفي الضفه الغربيه قتلت واعدمت سلطات الاحتلال عشرات المواطنين خلال الأيام الماضيه… ويقراء المراقبون والمحللون مواقف وتصريحات مسؤولي الحكومه الفاشيه في تل ابيب انهم يعملون بصراحه على تهجير الشعب الفلسطيني من غزه إلى سيناء طبقا لما طرحته صفقة القرن….وهو ما أعلنت مصر عن رفضه جملة وتفصيلا لانه يعني تصفية قضية فلسطين على حساب دول الجوار العربيه…فاليوم مص وغدا الاردن ثم سوريا ولبنان..وهو ما يشكل انتكاسه مهوله في جهود الأمم المتحده لحل قضية فلسطين علىارض شعبها وفقا للمقررات الشرعيه الدوليه .ومن غير الوارد البنه ان يقبل الشعب الفلسطيني بهذا المخطط الاجرامي وانه سيبقي يرفضه ايا كانت الكلفه التى تلحق بهم.كما ان الادن ذا موقف شديد الوضوح من ان الاردن للاردنيين ولا للوطن البديل ……كما ان فلسطين للفلسطينين وليس لوافدين من شتى اصقاع العالم..واذا كانت اسرائيل عازمه على هذا المخطط الجهنمي فهي إنما تسعى لحتفها ولن تستطع تصفية قضية فلسطين على مدى ٧٥ عاما…فلم ولن تفلح اطلاقا..بدليل تجدد الحروب وانطلاقات متجدده للشعب الفلسطيني في مقاومت واخرها طوفان الاقصى..أما دول الجوار العربي.فانها ستاخذ على محمل الجد تخرصات نتنياهو بتحولات فيخريطة المنطقه..وتعد نفسها وقوتها لما هو قادم.