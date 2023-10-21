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عاجل – حماس: استهدفنا دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه قرب خان يونس جنوب قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
عاجل – حماس: استهدفنا دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه قرب خان يونس جنوب قطاع غزة

 

عاجل – حماس: استهدفنا دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه قرب خان يونس جنوب قطاع غزة


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