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إعلام إسرائيلي: نتنياهو وأعضاء حكومة الطوارئ تفقدوا الجبهة الجنوبية استعدادا للهجوم البري

منذ ساعة واحدة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وأعضاء حكومة الطوارئ تفقدوا الجبهة الجنوبية استعدادا للهجوم البري

 

إعلام إسرائيلي: نتنياهو وأعضاء حكومة الطوارئ تفقدوا الجبهة الجنوبية استعدادا للهجوم البري


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