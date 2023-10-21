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أخر المستجدات
20:26
بيان حزب ارادة بشأن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة القاهره اليوم
20:03
نتنياهو وشرق أوسط جديد…
18:52
فاعليات حزبية ونقابية تثمن خطاب الملك في قمة القاهرة المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني
18:39
خطاب ملكي راديكالي حار !!
18:37
تلميحات لاقتراب “العملية البرية” في غزة
18:21
عاجل – حماس: استهدفنا دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه قرب خان يونس جنوب قطاع غزة
18:18
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وأعضاء حكومة الطوارئ تفقدوا الجبهة الجنوبية استعدادا للهجوم البري
18:15
الخلافات تمنع صدور بيان ختامي لقمة القاهرة
18:13
لقاء أرباب العمل في كلية الآداب والعلوم بجامعة عمان الاهلية
18:08
عاجل _. إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب ينهى جلسة سرية وسط ترقب لعملية برية
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عربي دولي
عاجل _. إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب ينهى جلسة سرية وسط ترقب لعملية برية
منذ ساعتين
عاجل _. إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب ينهى جلسة سرية وسط ترقب لعملية برية
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24 ساعة
20:26
بيان حزب ارادة بشأن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة القاهره اليوم
20:03
نتنياهو وشرق أوسط جديد…
18:52
فاعليات حزبية ونقابية تثمن خطاب الملك في قمة القاهرة المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني
18:39
خطاب ملكي راديكالي حار !!
18:37
تلميحات لاقتراب “العملية البرية” في غزة
18:21
عاجل – حماس: استهدفنا دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه قرب خان يونس جنوب قطاع غزة
18:18
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وأعضاء حكومة الطوارئ تفقدوا الجبهة الجنوبية استعدادا للهجوم البري
18:15
الخلافات تمنع صدور بيان ختامي لقمة القاهرة
18:13
لقاء أرباب العمل في كلية الآداب والعلوم بجامعة عمان الاهلية
18:01
فايننشال تايمز: طوفان الاقصى يصل للجامعات الامريكية
15:50
عاجل – انتهاء الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة
15:43
هكذا ضربت الحرب مع حماس واحدة من اهم الصناعات الاسرائيليىة المتطورة
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن