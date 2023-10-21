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عاجل _. إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب ينهى جلسة سرية وسط ترقب لعملية برية

منذ ساعتين
عاجل _. إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب ينهى جلسة سرية وسط ترقب لعملية برية

 

عاجل _. إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب ينهى جلسة سرية وسط ترقب لعملية برية


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