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حماس: إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين يفند الرواية الأميركية والإسرائيلية

منذ 3 ساعات
Judith Tai Raanan and her daughter Natalie Shoshana Raanan, U.S. citizens who were taken as hostages by Palestinian Hamas militants, walk while holding hands with Brig.-Gen. (Ret.) Gal Hirsch, Israel's Coordinator for the Captives and Missing, after they were released by the militants, in response to Qatari mediation efforts, in this handout picture obtained by Reuters on October 20, 2023. Government of Israel/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. FACES BLURRED AT SOURCE

 

وطنا اليوم – قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف قانوع، السبت، إن إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين يفند الرواية الأميركية والإسرائيلية التي تتهم الحركة بقتل المدنيين والأطفال.
بثت كتائب القسام مشاهد من إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين، وتسليمهما للجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد وساطة قطرية،ويظهر في المقطع نزول المرأتين من مركبة وتسليمهما لموظف وموظفة من “الصليب الأحمر” قبل ركوبهما مركبة تتبع اللجنة الدولية.
وأضاف قانوع في تصريحات إعلامية ، أنه من الصعب تسليم المدنيين تحت القصف والنيران مما يتوجب على الاحتلال الإسرائيلي وقفه للتواصل مع الوسطاء ومغادرة المدنيين القطاع.
وقال قانوع إنه لم يجر تلقي أي معلومات تؤكد فتح معبر رفح ولم يتم التواصل مع الحركة بهذا الخصوص.
“لا يوجد لدينا معركة مع المدنيين وعندما احتجزوا كانوا ضيوفا لحين إدارة المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي ولا يوجد لدينا إشكالية لتسليم المدنيين ومع ذلك يجري الحديث أننا نقتل المدنيين بينما في قطاع غزة يجرى قتل الاطفال بالطائرات الإسرائيلية” وفق قانوع
ولفت إلى أن التعليمات لكتائب القسام كانت بعدم قتل المدنيين عند بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
ودعا إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعبر بشكل دائم لتلقي المساعدات.
وبخصوص قمة السلام المنعقدة في مصر قال قانوع إن الحركة تحيي الموقف العربي الصامد في رفضه تهجير الشعب الفلسطيني وتهويد الأرض وتغيير معالم المدينة المقدسة.

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